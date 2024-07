Butez à Anderlecht, ce n'est pas encore fait : les détails d'un deal délicat pour le RSCA

Le mercato du RSC Anderlecht s'accélère enfin : après l'arrivée de Jan-Carlo Simic, il semblerait que Jesper Fredberg accélère sur le dossier d'un gardien de but. Jean Butez est une cible concrète, mais plus de détails ont filtré.

Jean Butez deviendra-t-il le nouveau gardien de but du RSC Anderlecht ? Comme l'ont révélé nos confrères de La Dernière Heure en primeur ce mardi, le portier de l'Antwerp est une cible prioritaire pour Jesper Fredberg. Le Sporting a besoin d'un nouveau n°1 après le départ de Kasper Schmeichel.

Mais tout n'est pas si simple pour autant. Butez a encore deux ans de contrat, et sa valeur marchande est très élevée : 8 millions d'euros, ce qui en fait le gardien de but le plus cher du championnat de Belgique, à 29 ans.

Pour ne citer que deux exemples, Warleson, deux ans plus jeune, est estimé à 4,5 millions d'euros, et Tobe Leysen, âgé de 22 ans à peine, en vaut sur papier 2,5 millions (mais OHL en exigerait environ 5 millions). Jean Butez, cependant, est une cible du RSCA depuis plusieurs années ; son jeu au pied plaisait déjà à Vincent Kompany, par exemple.

Butez a un salaire important

Comme le révèle Sacha Tavolieri, spécialiste mercato, Butez touche également un salaire important à l'Antwerp, ce qui complique les discussions. L'Antwerp, cependant, se laissera convaincre par un montant assez largement inférieur aux 8 millions estimés. Environ 4 millions pourraient suffire, le club anversois ayant grand besoin de liquidités.

Le dossier pourrait progresser assez vite si toutes les parties trouvent un accord dans les heures à venir, mais Jean Butez n'est, à l'heure actuelle, pas encore un joueur du RSC Anderlecht et nul doute que Fredberg a des pistes de repli. En attendant, nous avions suggéré 5 noms pouvant potentiellement faire l'affaire, à retrouver ici...