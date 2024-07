Le Club de Bruges a presque dépensé autant que Genk, l'Antwerp, Gand, l'Union et Anderlecht réunis, le Standard à l'économie : un mercato à plusieurs vitesses

La Jupiler Pro League est sur le point de reprendre ses droits. Certaines équipes l'abordent avec de nombreux transferts, d'autres sont plus mesurées.

Le Club de Bruges a beau être champion de Belgique en titre, les Blauw en Zwart se sont déjà montrés très actifs sur le marché des transferts. Il faut dire qu'avec les 25 millions d'euros de la Ligue des Champions et les 33 millions du transfert d'Igor Thiago, les caisses sont pleines.

Et cela s'en ressent : aucune équipe belge n'a dépensé autant (28,05 millions). Les Brugeois n'ont ainsi eu aucun mal à sortir 6,5 millions pour faire de Gustaf Nilsson le successeur de Thiago à la pointe de l'attaque.

Deuxième transfert le plus onéreux, le jeune ailier grec Christos Tzolis arrive de deuxième division allemande pour 6,4 millions. Il sort d'une saison à 22 buts et 7 passes décisives avec le Fortuna Dusseldorf.

Le milieu défensif suisse Ardon Jashari et le défenseur central argentin Zaid Romero sont tous deux arrivés contre six millions. Ajoutons aussi les 150 000 euros dépensés pour l'arrivée définitive de Nordin Jackers et les trois millions payés pour Hugo Siquet.

© photonews

Deuxième équipe belge la plus dépensière, La Gantoise a déboursé 8,4 millions pour Mathias Delorge, Andri Gudjohnsen et Max Dean, soit moins du tiers du budget transfert du Club de Bruges.

Genk a dépensé environ 7,5 millions d'euros pour Hyeon-Gyu Oh, Jarne Steuckers, Matte Smets et Adrian Palacios .

L'Antwerp se classe quatrième avec 7,3 millions d'euros, une somme largement gonflée par les 5 millions de l'option d'achat de Mandela Keita, qui devrait déjà quitter le Bosuil. L'Union Saint-Gilloise complète le top 5 avec 3,9 millions d'euros pour Mohammed Fuseini, Anouar Ait El Hadj et David Promise.

Le mercato est encore long

Anderlecht et le Standard commencent également à sortir le chéquier : les Rouches ont finalisé leur premier transfert payant (David Bates pour 500 000 euros) après quatre arrivées gratuites, tandis que le Sporting a accueilli sa première recrue (Jan-Carlo Simic, arrivé pour trois millions).

De son côté, Charleroi s'est également montré actif avec quelques paris sur l'avenir : six des sept recrues estivales ont 24 ans ou moins.