Brian Riemer demande de la patience pour sa recrue : "Il est encore jeune et a beaucoup à apprendre"

Ce samedi, Anderlecht reçoit Saint-Trond, et Jan-Carlo Simic est déjà dans le groupe. Il ne devrait cependant pas être titularisé, comme l'a expliqué clairement Brian Riemer en conférence de presse.

Comme cela a été confirmé dans la foulée par sa présence dans la sélection du RSCA, Jan-Carlo Simic est déjà prêt à jouer avec Anderlecht. Mais ne soyez pas surpris s'il ne joue pas d'emblée un rôle de titulaire dans l'équipe de Brian Riemer.

"Jan-Carlo est un jeune joueur de 19 ans, il ne faut pas l'oublier. Ne lui mettez pas trop de pression sur les épaules", prévient l'entraîneur danois en conférence de presse. "Il doit encore grandir. Oui, il est très prometteur, mais Simic a encore beaucoup à apprendre".

Qui plus est, le défenseur central serbe n'est arrivé de l'AC Milan qu'il y a quelques jours. "Il n'a eu que deux semaines de préparation, et deux entraînements sous ma direction", rappelle Brian Riemer. "Jan-Carlo sera là demain, mais je dois être intelligent dans ma façon de le gérer. Parfois, quand tu as un peu de retard, tu veux aller trop vite, et c'est là que les erreurs peuvent arriver".

Leoni ou De Cat dans l'axe ?

Autrement dit : sauf surprise, Simic ne sera pas titulaire aux côtés de Jan Vertonghen en défense centrale ce samedi soir. Ce devrait être l'une des deux options de fortune entrevues pendant la préparation : Théo Leoni ou Nathan De Cat.

"Bien sûr, j'aurais préféré disposer de toute ma défense pour le début de la préparation, aucun coach ne vous dirait le contraire", reconnaît Riemer. "Ce n'est pas idéal de ne pas pouvoir travailler 5 semaines avec les joueurs que tu comptes aligner. Nous devons rattraper du retard. Théo et Nathan ont fait un excellent travail à ce poste difficile en préparation, ils méritent des louanges".