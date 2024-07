Officiel : Kelvin Yeboah (ex-Standard) quitte l'Europe et s'offre un nouveau défi surprenant

Le Standard de Liège et Ivan Leko voulaient absolument conserver Kelvin Yeboah, qui avait formé une bonne association avec Wilfried Kanga la saison dernière.

Malheureusement pour les Rouches, les revendications de la Genoa étaient trop élevées et n'ont pas permis aux Liégeois de s'aligner.

L'attaquant italo-ghanéen s'est donc mis à la recherche d'un nouveau défi, lui qui n'avait pas quitté Liège après la saison et qui voulait vraiment prolonger l'aventure en bords de Meuse.

Le nom de son nouveau club est officiel, puisque c'est le Minnesota United FC, en MLS, qui a annoncé sa venue. Kelvin Yeboah a signé un contrat valable jusqu'en décembre 2027, avec une année supplémentaire en option.

The club has signed Ghanaian-Italian striker Kelvin Yeboah to a three-and-a-half-year Designated Player contract, with a club option for 2028.



