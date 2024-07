Alerte : le match entre Courtrai et La Gantoise n'accouche pas d'un 0-0 !

La Gantoise s'est imposée 0-1 à Courtrai. Comme presque tous les favoris, les Buffalos étaient encore loin de leur meilleur niveau.

La saison dernière, Courtrai ne s'est maintenu qu'après un barrage contre Lommel. Mais depuis lors, la structure a été profondément remaniée. L'entraîneur Freyr Alexandersson s'est entouré d'un nouveau staff, comprenant des renforts danois.

La politique de transfert a également été revues avec moins de joueurs en prêt. Avec Gunnnarsson et Kaneko, entre autres, les changements apportés au mercato ont immédiatement été observés dans le onze de départ.

© photonews

A La Gantoise, les départs de Tarik Tissoudali et Julien De Sart profitent à Amri Gudjohnsen et Mathias Delorge.

Courtrai a été l'équipe la plus active en première mi-temps, mais Davy Roef a empêché Massimo Bruno et Nayel Mehssatou d'ouvrir le score. En seconde période, Bruno a de nouveau eu une excellente occasion de la tête, Roef étant ensuite à nouveau à la parade sur un envoi de Mehssatou.

Les Buffalos plus efficaces que les Kerels

Les Gantois ont longtemps joué avec leur bonheur avec quelques parties de flipper dans leur rectangle. Mais les Buffalos ont fini par faire la différence à l'heure de jeu. Bien lancé par Franck Surdez, Gudjohnsen inscrivait le seul but de la rencontre.

La Gantoise s'en sort bien, d'autant plus que Courtrai a fortement contesté ce but, pointant la faute de Noah Fadiga sur Joao Silva. Le VAR a finalement approuvé le but après quelques minutes de réflexion.

Wouter Vrancken a donc assuré l'essentiel pour sa première en championnat sur le banc des Buffalos. L'ancien entraîneur de Genk a encore du travail mais s'assure un peu de sérénité avec cette victoire ainsi que celle décrochée en Conférence League.