Genk a pataugé face au Standard, mais Thorsten Fink préfère rester positif

Le Racing Genk a immédiatement perdu des points lors de son premier match à domicile de la nouvelle saison contre le Standard, une équipe en difficulté. Pourtant, Thorsten Fink était très positif après le match.

"Nous sommes déçus. Nous voulions offrir aux supporters et à tous une bonne performance", a admis Thorsten Fink après son premier match en tant qu'entraîneur du KRC Genk. Il a souligné qu'il avait vu de nombreux éléments positifs.

"Notre adversaire a joué profondément et nous n'avons donc pas pu créer beaucoup d'opportunités", a-t-il analysé. Malgré tout, Genk a totalisé pas moins de 21 tentatives au but, mais seulement 3 d'entre elles étaient cadrées et les Limbourgeois ont eu la possession de balle à hauteur de 76%.

"J'ai trouvé de nombreuses choses positives aujourd'hui. Nous étions très solides défensivement, nous avons concédé peu de contre-attaques. Nous avons nous-mêmes eu la plus grande occasion et elle aurait dû rentrer en fait", a fait remarquer Fink en faisant référence à la possibilité offerte à Karetsas.

Le coach estime que ce but aurait pu changer le cours du match. "Si cette opportunité avait été convertie, le match aurait été différent avec plus d'espace."

"Dans l'ensemble, c'était bien pour un premier match, le fait de garder notre but inviolé est important. Mais il y a certainement des aspects à améliorer. Les garçons ont combattu et travaillé dur."