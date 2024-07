"Je crois que c'est à partir de ce moment-là" : comment un match perdu au Standard a changé la vision du foot de Will Still

En Ligue 1, Will Still est un entraîneur que l'on peu qualifier de proactif. Il révèle que le déclic a eu lieu lors d'un match du Beerschot au Standard.

Sans jamais en avoir été l'entraîneur principal, Will Still a déjà un certain historique lié au Standard. L'entraîneur de Lens a été analyste vidéo de Yannick Ferrera puis adjoint de Luka Elsner du côté de Sclessin.

Mais l'un de ses matchs les plus importants en bord de Meuse l'a été sur le banc du Beerschot. Cela remonte à mars 2021. A l'époque, Will Still coache ses premiers matchs en D1A après le départ d'Hernan Losada, qui avait mené les Rats vers une première partie de saison historique.

Interrogé par So Foot sur la rencontre qui a durablement changé sa façon d'entraîner, Still cite sans hésiter cette dernière journée de la phase classique en déplacement chez les Rouches. Les hommes d'Mbaye Leye s'étaient imposés 3-0 grâce à des buts de Selim Amallah, Joao Klauss et Jackson Muleka.

Will Still a revu sa copie

"C’était la fin de la saison. On remontait, on a terminé neuvième. Pour le Beerschot, c’était incroyable. Mais si on avait gagné ce match au Standard, on aurait atteint les play-offs, et ça aurait été quelque chose d’extraordinaire. Ce n’est pas un regret, mais on était peut-être un peu trop passif" se souvient-il.

Un tournant pour la suite de sa carrière : "C’est à partir de ce moment que je me suis dit : « Je ne veux plus jamais jouer un football passif. Je ne veux plus regarder les autres équipes jouer. Je ne veux plus m’adapter aux autres". Je crois que c’est à partir de ce moment-là que je me suis dit : « J’ai envie de presser, j’ai envie d’attaquer le plus souvent possible, j’ai envie de dominer, d’avoir le ballon".