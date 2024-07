Remplacer Hervé Koffi, un sacré défi : les premiers mots de Mohamed Koné après ses débuts officiels pour Charleroi

Il y a un nouveau gardien de but au Sporting Charleroi, et il a fort à faire. Succéder à Hervé Koffi et aux autres noms très appréciés passés par le Mambourg, c'est un défi, qu'il paraît capable de relever.

Mohamed Koné (22 ans) est arrivé un peu sur la pointe des pieds à Charleroi, car personne ne le connaissait vraiment au contraire de Théo Defourny que certains imaginaient devenir le n°1. Mais Rik De Mil a visiblement fait son choix pour l'instant : c'est bien l'Ivoirien qui sera titulaire et qui remplace donc Hervé Koffi.

Un sacré costume à remplir que celui de portier des Zèbres. Hervé Koffi, Parfait Mandanda, Nicolas Penneteau : ces dernières années, les personnalités fortes et très appréciées du public se sont succédées entre les perches du Mambourg.

"Je connais Koffi, on m'en a un peu parlé et je sais qu'il a pris beaucoup de points pour Charleroi. Mais je ne me sens pas pour autant sous pression", affirme Mohamed Koné, très calme, après la rencontre. "Mon intégration s'est très bien passée grâce à mes coéquipiers, Charleroi est un club très familial".

Koné, un gardien très vocal

Dès son premier match, Koné a montré qu'il avait les épaules d'un patron, comme en témoigne sa voix cassée à l'interview. "En dehors du terrain, je suis un calme, mais en match, je parle beaucoup. C'est important pour les défenseurs de sentir qu'il y a quelqu'un derrière pour les guider. Ca vient naturellement pour moi, je ne dois pas me forcer", assure-t-il.

Le Sporting Charleroi a l'habitude des portiers assez spectaculaires, mais l'ancien du Havre et de Dunkerque ne se met pas dans cette catégorie. "Je fais mon truc, si c'est spectaculaire, ça n'est pas mon but. Je me suis senti bien aujourd'hui, ça fait du bien de réaliser quelques arrêts dès ce premier match pour me mettre en confiance directement".