Westerlo à la fête, un Anderlechtois pour relever la tête, une révélation brugeoise : voici notre onze de la première journée

Après des semaines d'abstinence, la Jupiler Pro League a repris ses droits. Notre team of the week est donc elle aussi de retour.

Gardien de but

Michaël Verrips a offert un point à Dender avec plusieurs parades de haut vol contre l'Union. Mais Davy Roef s'est montré plus décisif encore. Le gardien a maintenu La Gantoise dans le match à Courtrai et a joué un rôle capital dans la victoire des Buffalos chez les Kerels.

Défense

Beaucoup de joueurs auraient pu figurer dans notre arrière garde type, tant les défenses ont pris le pas sur les attaquants adverses ce weekend. David Bates ou Henry Lawrence auraient par exemple pu incarner l'implication du Standard d'Ivan Leko pour ramener un point de Genk. Mais certaines performances individuelles ont été plus marquantes encore.

C'est notamment le cas de Joaquin Seys sur le côté gauche. Grand espoir de l'académie brugeoise, il a pleinement pris sa chance, ouvrant même le score contre Malines. Dans l'axe, Toby Alderweireld a prouvé qu'il était déjà très affûté pour porter la défense de l'Antwerp sur ses épaules.

© photonews

Mujaid Sadick a également fait forte impression face au Standard, dans la lignée de ses impressionnants Champions Playoffs. Enfin, Bas van den Eyden s'est révélé dans la défense malinoise avec une solide prestation pour le déplacement au Club de Bruges.

Milieu de terrain

Dans le milieu, nous ne pouvions pas ignorer Tajronn Chery, qui a laissé une excellente impression lors de ses premières 67 minutes pour l'Antwerp. A Dender, Malcolm Viltard a symbolisé toute la générosité et la rigueur de Dender pour contrarier l'Union Saint-Gilloise.

A droite, Patrick Pflüke a couronné sa bonne performance sur le flanc. Enfin, le seul Anderlechtois de ce onze est à chercher au milieu : en épargnant au Sporting un triste 0-0 contre Saint-Trond, Mario Stroyekens a donné tort à Brian Riemer, qui l'avait laissé sur le banc. En un quart d'heure, il a montré plus que la plupart de ses coéquipiers.

© photonews

Attaque

Avec huit buts en huit matchs pour cette journée inaugurale, il n'était pas très difficile de désigner les attaquants ayant fait la différence. Et à ce petit jeu, Westerlo, seule équipe à avoir marqué plus d'une fois, se taille la part du lion.

Ses deux attaquants de pointe figurent dans notre onze. Actuel meilleur buteur du championnat, Lucas Stassin a marqué deux buts et également délivré une passe décisive. Son coéquipier Allahyar Sayyadmanesh s'est avéré très complémentaire avec un but et un assist.