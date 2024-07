Isaac Price devait-il être exclu contre Genk ? La réponse claire du Département d'arbitrage

La Jupiler Pro League a repris ses droits le week-end dernier. Avec, déjà, son lot de décisions arbitrales sujettes à discussion.

L'une des phases les plus discutées de cette première journée était sans aucun doute le tacle de Brandon Mechele sur Petter Nosa Dahl. (Lire ICI).

Jonathan Lardot a déjà expliqué pourquoi cela méritait une carte jaune, et non une rouge. Il a également comparé cette décision avec les phases à Dender - Union et à Genk - Standard.

Lors de Genk - Standard, Isaac Price a réalisé un tacle assez rugueux sur Konstantinos Karetsas après avoir perdu le ballon. Lui aussi a reçu un carton jaune pour son geste.

"Il perd le contrôle et veut récupérer le ballon", commence Lardot. "Il se jette en avant, et heureusement il touche le tibia et l'intégrité physique n'est pas mise en danger."

"Mais dans cette phase, avec l'impact de Brandon Mechele, et la cheville aurait pu être pliée... Alors la sanction aurait été un carton rouge", ajoute Lardot.

Cependant, si Karetsas ne saute pas, son pied est effectivement touché. "Je pense plutôt que c'est le contact qui crée le mouvement de l'adversaire", explique l'ancien arbitre, qui juge cette décision comme correcte.