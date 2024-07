Le ménage n'est pas fini au Club de Bruges : sept joueurs encore sur le départ

Le Club de Bruges a déjà accueilli quelques nouveaux visages cet été. Mais la direction pense aussi à dégraisser.

Le Club de Bruges s'est déjà montré assez actif en cette première moitié de mercato. Ardon Jashari, Christos Tzolis, Gustaf Nilsson, Zaid Romero et Hugo Siquet ont renforcé le noyau pour 28 millions d'euros.

Dans le sens des départs, les Blauw en Zwart ont, outre la vente record d'Igor Thiago à Brentford, pris congé de Shion Homma, Eder Balanta, Denis Odoi et Nick Shinton. Roman Yaremchuk vient de s'ajouter à la liste : l'attaquant ukrainien, recruté pour 17 millions il y a deux ans, a signé à l'Olympiakos.

Mais Yaremechuk est loin d'être le dernier départ. Selon Het Nieuwsblad, Dedryck Boyata devrait également quitter le Club. L'ancien Diable Rouge a été recruté pour 2 millions d'euros à l'été 2022 en provenance de Hertha BSC.

Un effectif encore trop conséquent

Il est également prévu que Philip Zinckernagel et Kamal Sowah se trouvent un autre club cet été. Zinckernagel a participé à la préparation, mais n'a même pas été inclus dans la sélection contre Malines. Il rentre dans la dernière année de son contrat, les Brugeois veulent donc en retirer quelque chose avant l'été prochain.

Même topo pour Sowah. Lui non plus ne rentre pas dans les plans de Nicky Hayen et rentre dans la dernière année de son contrat. Le Club espère également se débarrasser de Faitout Maouassa.

Le statut de Raphael Onyedika est différent. Le Nigérian a impressionné ces dernières saisons. Il peut compter sur de l'intérêt en Angleterre, mais l'Arabie Saoudite s'est également invitée dans le dossier. Un départ semble inévitable. Enfin, Andreas Skov Olsen et/ou Antonio Nusa ne seront pas retenus en cas d'offre intéressante.