Prolongation refusée, nonchalance qui agace et manque d'adéquation avec Leko : voilà pourquoi Lucas Noubi va quitter le Standard cet été

Lucas Noubi va très probablement quitter le Standard durant ce mercato. Le défenseur central, pour plusieurs raisons, n'est pas vraiment en adéquation avec les demandes d'Ivan Leko, et a refusé une prolongation de contrat, plus tôt cet été.

Après le partage face à Norwich lors de la dernière rencontre amicale de pré-saison, Ivan Leko s'était exprimé au sujet de Lucas Noubi, coupable de deux nouvelles grosses erreurs en première mi-temps. L'entraîneur croate regrettait, malgré les qualités visibles du jeune défenseur, ses manques de concentration récurrents qui ont souvent causé des torts au Standard, la saison dernière (lire ici).

Au Racing Genk, dimanche, le Mouscronnois de 19 ans a commencé la rencontre sur un banc qu'il n'a pas quitté, puisque Ivan Leko n'a pas touché à sa ligne défensive. Titulaire lors de la préparation, Lucas Noubi n'aurait pas bien pris sa mise sur le banc pour la reprise du championnat, et aurait réagit, selon certaines indiscrétions qui nous sont revenues. La goutte qui a fait déborder le vase, pour Leko.

Entre Ivan Leko et Lucas Noubi, ça ne colle pas

Le T1 croate demande de l'intensité et de la rigueur de manière continue. Depuis son banc de touche, il ne cesse de crier pour demander à ses joueurs de se placer, de presser, d'appeler le ballon ou d'autres choses. Leko ne lâche pas ses joueurs d'un centimètre, cherche à les pousser dans leurs derniers retranchements et sa mentalité ne colle pas toujours avec celle d'un Noubi dont la nonchalance et l'impression d'aisance malgré les approximations agace parfois.

De plus, tel qu'il a été révélé ce lundi soir, Noubi a refusé une prolongation de contrat en Cité Ardente, plus tôt cet été. En fin de contrat dans un an et puisque tous les Rouches sont potentiellement à vendre, il est fortement probable de voir l'international U19 quitter le club avant la fin du mercato.

Selon ce qui nous revient, plusieurs clubs étrangers suivent le dossier de loin, sans, pour le moment, passer à la vitesse supérieure. Selon l'état de forme des joueurs blessés la semaine dernière, surtout dans le compartiment défensif (Bolingoli et Ngoy, Doumbia n'étant pas encore sur le retour), et l'évolution de son futur transfert, il se pourrait même que Noubi ne soit pas sur la feuille de match contre Bruges, dimanche. Cela n'étant que spéculation, pour le moment.

En tout cas, il est difficile d'imaginer, dans la situation actuelle, Ivan Leko faire passer celui qui compte déjà 43 matchs avec l'équipe première du Standard devant un autre joueur de calibre similaire, mais avec une grinta plus en adéquation avec les demandes de l'entraîneur. Entre Noubi et le Standard, l'histoire commencée en 2015 est bien sur le point de se terminer.