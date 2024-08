David Bates voit grand avec le Standard et n'a pas hésité avant de rejoindre les Rouches : "L'étape parfaite pour ma carrière"

Homme du match pour sa première, selon les supporters du Standard, David Bates a réussi ses débuts avec les Rouches. Le défenseur central écossais doit devenir le patron de l'arrière-garde liégeoise.

Le Standard avait besoin d’un nouveau patron pour sa défense, et il l’a trouvé, avec David Bates. Le défenseur central écossais de 27 ans est arrivé en provenance de Malines, pour 500.000€.

"Quand j’ai entendu l’intérêt d’un club comme le Standard, je n’ai pas hésité. Tout le monde les connaît, le club a de l’ambition et moi aussi. Je veux franchir une étape dans ma carrière et je pense que c’est l’étape parfaite pour moi.", a déclaré, ce vendredi en conférence de presse, celui qui avait découvert la Pro League au Cercle de Bruges, en 2020.

"Les premiers jours ont été bons. Les premiers entraînements étaient difficiles, avec déjà beaucoup de tactique juste avant le match contre Genk."

À la Cegeka Arena, David Bates a d’ailleurs été élu homme du match par les supporters du Standard. "C’est une bonne manière de débuter, mais je reste concentré et je vais prendre match après match."

Avec ses plus de 220 matchs en professionnel, dont 72 en Jupiler Pro League et quatre sélections en équipe nationale, l'ancien joueur des Rangers et d'Aberdeen est clairement l'un des joueurs les plus expérimentés du noyau.

"J’essaye de prendre des responsabilités, j’ai été jeune aussi. Je sais comment ils pensent et j’essaye de faire ce que les plus âgés ont fait avec moi, il y a quelques années. J’essaye de donner mon feeling et d’être un leader pour eux, je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau pour moi. J’essaye juste de faire ce que d’autres ont fait pour moi."

Pour la réception du Club de Bruges, Ivan Leko sera, une nouvelle fois, privé de plusieurs joueurs, comme nous vous l'expliquions. Toutefois, le Croate va pouvoir compter sur les deux dernières recrues des Rouches, Sotiris Alexandropoulos et Viktor Djukanovic, qui ont laissé une belle impression à l'Écossais.

"Ils m’ont donné une bonne impression, ils augmentent le niveau de l’équipe. Ils veulent montrer ce qu’ils peuvent faire, ils croient au club et aux étapes pour remonter la pente. Ce sont des plus-values pour l’équipe."