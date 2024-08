🎥 Y a-t-il un "problème Moris" à l'Union ? Pocognoli répond

Des Playoffs catastrophiques, et maintenant une erreur (sans conséquences) lors de son premier match à domicile : Anthony Moris traverse une période de moins bien. Mais y a-t-il pour autant un "problème Moris" à l'USG ?

On se demandait un peu comment Anthony Moris allait digérer ses Playoffs très délicats, lors dequels il coûte à lui seul plusieurs points à l'Union dans la course au titre. Et si le portier luxembourgeois a été décisif en Supercoupe, il a retrouvé le Parc Duden ce vendredi sur une erreur qui offre le 2-1 au Beerschot.

Jusqu'à présent, Moris était globalement l'un des points forts de l'équipe en phase régulière, mais ce genre d'erreur rappelle celles de la fin de saison passée. Et s'il n'avait pas encore réussi à tourner le bouton ? Sébastien Pocognoli a préféré relativiser.

ūüėÖ | Le premier but du Beerschot en #JPL est un peu chanceux. ūüü£ūüĒô pic.twitter.com/TS0NYgFXwr — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 3, 2024

"Anthony nous a sauvés en Supercoupe. Ici, je ne vois pas de vraie erreur, il met juste le ballon dans le but avec son corps en se retournant... C'est un peu malchanceux", estime l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. "C'est un peu un match piège pour un gardien".

Pocognoli l'assure donc : il est "très content" d'Anthony Moris depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe cette saison. Pour autant, et même si le joueur lui-même a écarté ces rumeurs d'un revers de la main, l'idée d'un départ (et d'une arrivée d'Arnaud Bodart au Parc Duden) avait été évoqué.

Moris n'a pas vraiment de concurrence crédible pour le poste de n°1, et l'Union aura un sacré calendrier notamment dans ce mois d'août. Si ces erreurs se multiplient, peut-on voir un nouveau gardien de but débarquer ?