Westerlo confirme et empile encore les buts, cette fois à Malines !

La bonne surprise de ce début de saison, c'est le KVC Westerlo de Timmy Simons ! Les Campinois, tombeurs du Cercle la semaine passée, se sont imposés à Malines.

Sept buts en deux matchs et un 6/6 : Westerlo est l'équipe de ce début de saison. Après une saison compliquée, les Campinois ont confirmé leur bonne forme ce vendredi, et se sont imposés (2-4) au KV Malines au terme d'un match riche en buts.

Après 18e minutes de jeu, Westerlo ouvrait le score sur penalty (0-1) via Nicolas Madsen, avant de faire le break sur le premier but de sa nouvelle pépite en défense centrale Luka Vuskovic (36e). Les Campinois contrôlaient le match, mais ne parvenaient pas à le tuer.

© photonews

En seconde période, Malines en profitera : Nikola Storm, très en jambes, réussira encore ce qu'on peut appeler sa "spéciale" et fera 1-2 à la 65e minute. Les Sang & Or pousseront, et espéreront notamment obtenir un penalty, en vain.

Sur un contre, cependant, Westerlo profitera d'une erreur technique malinoise : Josimar Alcocer ne tremble pas et fixe De Wolf pour faire 1-3 à la 79e. On pensait que le premier but de l'ailier costaricain cette saison avait tué tout suspens.

Mais alors qu'on se dirigeait vers la fin du temps règlementaire, un nouveau penalty, cette fois pour Malines, relance le suspens : Patrick Pflücke ne tremble pas (88e, 2-3). Le KV Malines poussera dans les arrêts de jeu, mais Westerlo ira finalement fixer le score à 2-4 via Matija Frigan sur un assist d'un excellent Reynolds (90e+5). Le KVC Westerlo est en tête du championnat !