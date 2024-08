🎥 Thibaut Courtois plaide coupable après son intervention manquée face au FC Barcelone : "Ca a un goût amer"

Le Real Madrid a perdu le match de gala face à son meilleur ennemi du FC Barcelone. Thibaut Courtois est apparu déçu à l'issue de la rencontre.

Un Clasico n'a jamais rien d'amical, même en présaison. Pourtant, avec la multiplication des matchs de gala entre grands clubs européens aux Etats-Unis, c'est bien dans le cadre d'un match de préparation que le Real Madrid et le FC Barcelone ont croisé le fer cette nuit.

Au MetLife Stadium, dans la banlieue ouest de New York, Barcelone a pris le meilleur départ avec un doublé de Pau Victor juste avant puis juste après le repos.

Thibaut Courtois était particulièrement déçu après le deuxième but du jeune espagnol: "J'ai mal évalué le rebond. Je n'ai pas eu le bon réflexe. Ni avec les mains, ni avec la jambe" déclare-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

GOAL: Pau Victor with a BRACE!!



Real Madrid 0-2 Barcelona

Le Real Madrid encore un peu court

Avant de poursuivre : "Le ballon a flotté entre mes jambes. Oui, ça laisse un goût amer. Mais dans une telle préparation, on continue à apprendre et à progresser. Même en tant que gardien de but".

Compétiteur dans l'âme, Courtois est monté sur corner en fin de match pour tenter d'égaliser, le Real ayant réduit le score peu avant. Mais en vain (1-2).