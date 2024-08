"Riemer buiten" : Brian Riemer réagit au mécontentement du public et explique la sortie de Kasper Dolberg

Le public d'Anderlecht a manifesté son mécontentement envers Brian Riemer lorsque le coach danois a sorti Kasper Dolberg à la 75e minute. Mais le Danois a expliqué cette décision apparemment surprenante.

Le Sporting d'Anderlecht réussit son début de saison : deux (courtes) victoires, un 6/6 - mieux que la saison passée - et leader ex-aequo avec le KVC Westerlo. Dans le jeu ? Ce n'est pas aussi brillant, mais peu d'équipes du top le sont dès l'entame du championnat.

Pourtant, Brian Riemer le sait : cette saison, les supporters du RSC Anderlecht n'auront que peu de patience. À leurs yeux, le jeu du Sporting est indigne de son statut, un statut que le club a récemment encore plus mis en évidence avec le fameux slogan"Noblesse Oblige".

La sortie de Dolberg expliquée par Riemer

"Chacun a droit à son opinion, c'est ce qui est beau en football. Je sens également beaucoup de soutien de la part du public et du club", relativise Riemer avec un sourire. L'un des choix ayant déclenché la colère des supporters, et même provoqué de bruyants "Riemer buiten" en tribunes, c'est la sortie de Kasper Dolberg.

© photonews

"Je suis content que vous m'en parliez car souvent, les supporters ne savent pas ce qu'il y a derrière une décision", commence le Danois. "Maintenant, je peux l'expliquer. Kasper Dolberg est revenu après l'Euro avec très peu de rythme, car il n'y a joué aucune minute. Lors du premier match, il a pu jouer plus longtemps car il y avait peu d'intensité".

"C'était une toute autre histoire aujourd'hui. Peu avant que je le remplace, il est venu me dire : "Brian, c'est fini pour moi". D'où sa sortie. Killian (Sardella) aussi était mort, il a fait énormément de courses à très haute intensité", continue Brian Riemer.

Heureusement pour l'entraîneur d'Anderlecht, la montée de Luiz Vazquez a été décisive. L'Argentin participe au but. "Et Majeed Ashimeru marque le but, comme Mario Stroeykens qui a marqué en montant au jeu lors du premier match. Je suis très content qu'ils puissent prouver que notre équipe n'est pas constituée que d'un onze mais que le banc est très important aussi".