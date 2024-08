L'Union connaît son adversaire potentiel en barrages de Ligue des Champions, et c'est du lourd !

Vice-championne de Belgique et gagnante de la Coupe, l'Union Saint-Gilloise commencera son aventure européenne au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, ce mercredi.

Les joueurs de Sébastien Pocognoli se rendront au Slavia Prague, vice-champion de République Tchèque, deux points derrière le Sparta, qui se déplacera à Bruxelles dans une semaine, le 13 août.

Ce lundi, l'Union découvrait le nom de son adversaire potentiel en barrages, le dernier tour à passer avant les poules. La RUSG, tête de série, savait déjà qu'elle évitait le vainqueur du duel entre les Rangers et le Dynamo Kiev.

Il restait donc le choix entre les confrontations Fenerbahçe - Lille et Salzbourg - Twente. C'est la première qui a été tirée. L'Union affrontera donc, soit le club turc, soit le club français, pour sa place en poules de Ligue des Champions. Mais pour cela, il faudra, déjà, passer le Slavia.

It’s either a short trip to Lille or a a return to Kadiköy in case we go through against Slavia. ✨ pic.twitter.com/XE9ibJ5nwi