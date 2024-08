Saint-Trond a manqué son début de saison et se retrouve avec un 0/6 après deux journées. Les Trudonnaires manquent de poids offensif et vont, pour régler le problème, signer https://www.twitch.tv/un médian offensif évoluant en Série A.

Saint-Trond ne voulait pas commencer la saison de cette façon. Mais après deux rencontres contre Anderlecht et Charleroi, les Trudonnaires n'ont pas engrangé le moindre point et n'ont inscrit qu'un but.

Un manque de poids offensif évident, expliqué par les départs de Jarne Steuckers, Aboubakary Koita, Mathias Delorge et d'autres. Défensivement, STVV a aussi perdu Zion Suzuki, Matte Smets et Eric Bocat Junior.

Un milieu offensif de Cagliari, en Série A, pour renforcer Saint-Trond

Une grande partie d'entre eux n'a pas été remplacée, ce qui signifie que Saint-Trond a perdu beaucoup de qualité individuelle. De trop, d'ailleurs.

Et les Canaris essayent de régler le problème. Annoncée ce week-end, l'arrivée d'Isaías Delpupo va bien se concrétiser, selon le Belang van Limburg.

Le milieu offensif argentin devrait arriver cette semaine au Stayen en provenance de Cagliari. L'indemnité est estimée à 700.000€.