🎥 Sébastien Dewaest ravi de son retour en Belgique : "J'espère être prêt le plus vite possible"

Sébastien Dewaest a signé un contrat d'un an avec les Francs Borains. Il remercie le club pour sa confiance.

En test avec les Francs Borains, Sébastien Dewaest a convaincu le club de lui faire signer un contrat. Il revient donc en Belgique un an et demi après son départ de Genk pour l'AEL Limassol. "Je suis ici depuis un mois, ça se passe bien plutôt bien avec le groupe, je suis bien intégré" a-t-il explique sur les réseaux sociaux du club.

"Le staff m'a fait confiance, c'est une belle preuve. Ils ont fait des efforts de leur côté, à moi d'en faire également. Pour l'instant, ça se passe bien, j'espère que ça continuera comme ça et qu'on pourra vivre une belle saison tous ensemble" poursuit-il.

Sébastien Dewaest veut se retaper

Le défenseur de 33 ans entend bien se relancer dans le Borinage : "Mon ambition personnelle, c'est avant tout de me remettre à 100%. A l'heure actuelle, je fais avant tout parler mon expérience sur le terrain. J'espère être prêt le plus vite possible pour aider l'équipe dans ce championnat et aussi faire un beau parcours en Coupe".

Après Charleroi et Genk, signer chez les Francs Borains était presque un passage obligé pour continuer à évoluer à l'ombre des terrils. Il pourrait d'ailleurs former avec Dorian Dessoleil une charnière centrale chère aux supporters carolos.

Les deux hommes n'ont jamais joué la moindre rencontre ensemble au Pays Noir, Dessoleil succédant à celui qui est de deux ans son aîné aux côtés de Javier Martos.