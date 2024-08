Officiel : Sébastien Dewaest s'est trouvé un nouveau défi et fait son retour en Belgique !

Libre de tout contrat depuis son départ de l'AEL Limassol, Sébastien Dewaest s'est trouvé un nouveau défi, en Challenger Pro League.

Sébastien Dewaest, c'est une figure plus que bien connue de notre championnat. Plus de 200 matchs de Pro League, 60 de Challenger Pro League, quasiment 25 en Coupe de Belgique : il ne faut plus présenter l'ancien de Charleroi et Genk, notamment.

Victime d'une lourde blessure avec les Limbourgeois, le défenseur central avait ensuite pris la direction de l'AEL Limassol, à Chypre. Un club dans lequel son contrat n'a pas été prolongé, cet été.

Sébastien Dewaest va retrouver la Challenger Pro League avec les Francs-Borains

À 33 ans, Sébastien Dewaest était donc à la recherche d'un nouveau défi. Et il l'a trouvé, à l'intérieur de nos frontières.

Le club vient de le signifier sur ses réseaux sociaux, le natif de Poperinge, dans le nord du pays, s'est engagé aux Francs-Borains, en Challenger Pro League. Dewaest y a signé un contrat d'une saison.