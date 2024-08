De Liège à Zulte : Benoît Nyssen évoque son changement de vie

Benoît Nyssen partage ses premières impressions suite à son arrivée à Zulte Waregem. L'ancien joueur du RFC Liège vit-il bien le départ de sa ville natale ?

La saison dernière, Benoît Nyssen a réalisé une superbe saison avec le RFC Liège. Le club liégeois a terminé à une très belle 7e place pour son retour dans le monde professionnel. Sans surprise, cet été, l'arrière droit a quitté la Cité ardente et a signé un contrat de deux ans à Zulte Waregem avec une année supplémentaire en option.

Le joueur est revenu au micro du Het Nieuwsblad sur ses sensations en tant que nouveau joueur de Zulte Waregem : "Je me sens vraiment bien ici. L'ambiance dans le vestiaire est excellente. J'ai fait le choix de Zulte Waregem sans hésiter un instant."

"C'est vraiment un grand club et les gens du club sont aussi fantastiques. La direction a su me convaincre facilement et la direction qu'ils veulent prendre correspond à ce que je recherche à ce stade de ma carrière," a déclaré l'ancien joueur liégeois.

L'adaptation physique à Zulte Waregem

Nyssen rencontre encore quelques difficultés sur le plan physique en raison des différences entre les programmes d'entraînement du RFC Liège et de Zulte Waregem : "C'était assez difficile, car j'avais encore quelques jours de congé lorsque l'entraînement a commencé ici. Je ne me sens pas encore à 100 %, mais les choses vont vraiment dans le bon sens et nous avons encore du temps pour peaufiner les derniers détails. Il ne faut pas sous-estimer ce championnat, et ce club avait peut-être besoin de quelqu'un qui connaît parfaitement la Challenger Pro League. C'est donc une correspondance parfaite."

La mentalité du natif de Liège n'a pas changé : "Je joue toujours avec le cœur et je veux toujours quitter le terrain en ayant le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même." Zulte Waregem disputera son premier match de championnat contre le Lierse le dimanche 18 août à l'Elindus Arena. Nyssen devrait probablement y faire ses débuts.