Bonne nouvelle pour l'Union avant d'affronter Westerlo

L'Union Saint-Gilloise se déplace ce samedi sur le terrain de Westerlo. Avec un joueur de retour dans le groupe.

L'Union connait un début de saison mitigé. Après sa victoire en Supercoupe face au Club de Bruges, l'équipe de Sébastien Pocognoli a réalisé une série de 4 points sur 6 en Pro League (nul face à Dender, victoire contre le Beerschot).

Cette semaine en matchs qualificatifs pour la Ligue des Champions, les Unionistes se sont lourdement inclinés sur le terrain du Slavia Prague (3-1). Une défaite logique après une prestation ratée, dont ils devront se relever.

Ce samedi, ils se déplacent sur le terrain de Westerlo, qui a très bien commencé sa saison avec un surprenante série de 6 points sur 6. Pocognoli a préfacé cette rencontre en conférence de presse. Il a également donné des nouvelles de son groupe.

"Les joueurs avec moins de minutes se sont entraînés jeudi et les titulaires ont eu droit à une session de repos. Tout le groupe était au complet ce vendredi pour préparer le déplacement à Westerlo", relate la Dernière Heure.

L'Union sera à nouveau sans Christian Burgess et Ross Sykes, toujours blessés. "Cela évolue bien mais il faudra encore être patient, explique Pocognoli. On sait qu'on ne les aura pas avant plusieurs semaines. Nous devons composer avec cette situation et j'ai confiance en notre trois arrière qui fait actuellement le travail." Cependant, l'Union pourra compter sur Lazare Amani, de retour dans le groupe.