Le message fort du Standard au Club de Bruges : "Nous ne les laisserons pas partir à un prix dérisoire"

Le Standard vit un été agité, tant sur le terrain qu'en dehors. Pierre Locht s'est exprimé sur la manière avec laquelle le club a abordé ce mercato.

7 arrivées, 16 départs, le Standard a fait le ménage dans son effectif, entre les retours de prêts et les joueurs vendus pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. "Nous voulions vider le vestiaire et éliminer toute forme de négativité", explique Pierre Locht à Sudpresse . "Notre objectif est plus que jamais de choisir des joueurs avec la bonne mentalité".

Désormais, le Standard y réfléchit à deux fois avant de jeter son dévolu sur un joueur : "Un joueur en intérim peut abandonner plus rapidement lorsque les choses tournent mal" explique-t-il. "Nous voulons surtout prêter attention à la motivation des joueurs. Nous voulons savoir s’ils veulent vraiment faire la différence ou s’ils souhaitent simplement utiliser le club pour franchir un palier".

Le mercato encore loin d'être terminé

Pierre Locht semble satisfait des premiers renforts : "Jusqu’à présent, les nouveaux joueurs ont montré des résultats encourageants. Nous devons être prudents dans nos choix finaux. L’intérêt des joueurs montre l’écart entre ce que certains prédisaient et le travail que nous avons réalisé".

Mais l'interview contient également un message adressé aux dirigeants du Club de Bruges. Non pas pour leur rappeler la victoire de dimanche dernier mais bien quant aux dossiers Oscar Olivier et Noah Makembo, deux grands espoirs rouches de plus en plus proches de signer en Venise du Nord.

"On veut être très clairs là-dessus : nous ne laisserons pas partir les jeunes sur lesquels nous comptons pour une somme dérisoire" conclut Locht. Plus que jamais, le Standard aura besoin des jeunes du cru pour sortir de l'ornière, que ce soit pour ses finances ou d'un point de vue sportif.