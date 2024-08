🎥 Quel but ! Un ancien joyau de Pro League fait forte impression en Angleterre

Giorgi Chakvetadze était considéré comme un énorme espoir du football géorgien et même européen. Il avait signé en 2017 à La Gantoise en provenance de Tbilissi.

Arrivé chez les Buffalos à seulement 18 ans, le Géorgien ne parviendra malheureusement pas à répondre aux grosses attentes qui pesaient sur ses jeunes épaules.

Après une saison 2018-2019 assez intéressante avec 5 buts et 4 assists, il ne jouera que très rarement. Lors de la saison 2020-2021, il se blesse gravement au genou, manquant presque toute la saison.

Alors que sa valeur marchande avait énormément baissé et après plusieurs prêts à Hambourg puis au Slovan Bratislava, il a quitté La Gantoise l'hiver dernier pour Watford.

Pour son premier match de la saison, il a marqué un superbe coup franc face à Milwall. L'ancien d'Anderlecht et d'Eupen Edo Kayembe a également marqué dans cette rencontre, remportée 2-3 par Watford.

🇬🇪🐝Giorgi Chakvetadze with a beautiful free-kick goal to score on the season opener for Watford!⚽️



Exactly the sort of stuff we want to see!🔥



📽️@PushGoals pic.twitter.com/3OVjhTeQTL