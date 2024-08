"On aurait dû perdre 3-12, on a décidé de tout changer" : Ivan Leko revient sur le moment charnière qui a donné le choc nécessaire au Standard

Ivan Leko a vu ses joueurs déçus après le partage du Standard contre Malines, et il apprécie. Le coach des Rouches "respecte le point" et se satisfait, une nouvelle fois, de la mentalité affichée par ses troupes.

Le Standard avait l'occasion de remporter une deuxième victoire de rang, ce vendredi soir, contre Malines. Dominateurs, surtout en première période, les Rouches sont finalement restés muets devant le but et ont partagé l'enjeu (relire le résumé). Ivan Leko commentait la partie, en conférence de presse, et se montrait satisfait.

"Ce n'était pas un super match. Si vous n'êtes pas un supporter, vous pouviez changer de chaine et regarder quelque chose de plus amusant. Mais pour mon collègue (Besnik Hasi) et moi, c'était très important. Contre une équipe qui a pris un point à Bruges, qui a de la confiance, qui reste solide, il faut être à 100% pour gagner le match."

Pour moi, la plus belle chose est de voir que mes joueurs sont déçus du résultat"

"Grosses félicitations à mes joueurs, c'est un bon point pour nous. Pour moi, la plus belle chose est de voir qu'ils sont déçus du résultat. En termes de caractère et d'esprit d'équipe, c'était un niveau élevé. J'ai dit à mes joueurs qu'ils ne devaient pas être si déçus, même si j'aime voir ça, car il faut regarder la situation dans laquelle on était il y a quelques semaines. On aurait peut-être pu gagner avec plus de tirs, mais il faut respecter ce point et on le fait."

Après trois journées, le Standard est donc la seule équipe à ne toujours pas avoir encaissé le moindre but. Et cette fois encore, comme lors des deux matchs précédents, Matthieu Epolo n'a pas eu énormément de travail.

"Ce n'est pas seulement la défense. Je suis convaincu que les attaquants doivent défendre et que les défenseurs doivent attaquer, c'est un travail de toute l'équipe. Ce n'est pas facile de faire des clean-sheets en Belgique, il y a beaucoup de joueurs rapides et talentueux."

Même si ce résultat amènera de la déception chez beaucoup de supporters (et visiblement, aussi, chez les joueurs), le Standard confirme qu'il ne sera pas un oiseau pour le chat, ce que beaucoup pensaient il y a quelques semaines encore. Pourtant, après la lourde défaite contre le promu, Dender, en préparation, l'inquiétude était à son paroxysme chez le 12e homme.

Le match amical contre Dender a tout changé pour Ivan Leko et le Standard

"On a eu un match amical intéressant, il y a quelques semaines, contre Dender (défaite 1-5 du Standard). On avait essayé quelque chose, et c'était super naïf. On a perdu 1-5, ça aurait dû être 3-12. Après ce match, on a tout changé et chapeau à mes joueurs. Trois clean-sheets, et on était stable. Ce n'est pas comme si l'adversaire avait eu beaucoup d'occasions ou si on défendait dans notre rectangle. On essaye d'être agressif et de défendre haut, mais ce n'est pas facile."

"La chose la plus importante est que les joueurs m'ont rencontré l'année dernière et qu'ils ont totalement changé. Ils font l'opposé de l'année dernière, ils se battent, jouent pour des résultats. On a été compétitif trois fois contre des équipes dangereuses, chapeau et passez un bon week-end avant de revenir lundi avec la même envie de se battre et d'aller chercher des résultats.", a conclu Ivan Leko, qui doit espérer que les recrues offensives du Standard s'acclimatent rapidement pour trouver de la créativité qui manque encore clairement, chez les Rouches.