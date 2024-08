Le coach trudonnaire dirige indirectement la claque subie par ses hommes vers sa direction

La claque prise au Bosuil et la lanterne rouge pourraient pousser le club à réagir rapidement.

Défait lourdement sur la pelouse de l'Antwerp (6-1), STVV en est à onze buts encaissés en trois matches. Le nouvel entraîneur Trudonnaire ne laisse pas sa meilleure impression jusqu'à présent, même si ce dernier a déjà pointé à plusieurs reprises le besoin urgent de renforts.

Après la partie Christian Lattanzio a un peu surpris avec une de ses explications : "Si vous regardez les statistiques et non le marquoir, vous voyez un match différent. On ne croirait jamais que le match s'est terminé sur un score de 6-1."

Une nouvelle demande de renforts

"L'Antwerp a plus de qualité que nous et parvient à concrétiser ses occasions. Ce n'est pas notre cas. C'est difficile et en tant qu'entraîneur, j'en prends la responsabilité. Je suis satisfait de la manière dont les gars ont joué, notre but nous a donné un coup de pouce psychologique. Mais ce noyau a besoin de plus de qualité, j'ai été clair à ce sujet dès le début. J'ai fait part au conseil d'administration de mon souhait de renforcer l'équipe. Je dois leur faire confiance", ponctue l'entraîneur.

La suite nous dira si ses demandes répétées de renforts via la presse sont la meilleure approche par rapport au reste du noyau.