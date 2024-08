Meilleur buteur de Pro League en 74 minutes : l'incroyable surprise venue de Challenger Pro League

Au KV Ostende, ils nous l'avaient déjà assuré : Mohamed Berte est le meilleur transfert que Dender ait réalisé. Et l'attaquant le prouve... en tant que remplaçant.

Mohamed Berte, formé à Ostende et ayant des origines ivoiriennes, a reçu 74 minutes de jeu de la part de Vincent Euvrard cette saison. Dans ce laps de temps, il a marqué trois fois : le but décisif contre Gand et les deux derniers buts lors de la victoire 4-1 contre le KV Courtrai.

Meilleur buteur de la Jupiler Pro League alors qu'il n'a même pas joué un match complet. C'est remarquable. À Ostende, ils disent d'ailleurs qu'il était le meilleur produit de leur académie de jeunes.

Euvrard se frotte les mains, car chaque point gagné par Dender maintenant augmente les chances d'une saison tranquille. "Nous en sommes seulement à trois matchs, mais nous ne pouvons pas nous plaindre de notre début de championnat. Nous avons pu créer du danger en contre-attaque et bien sûr marquer un but fantastique."

"En seconde mi-temps, nous avons pu prendre le contrôle. Cela me fait également plaisir que les garçons sur le banc, comme Berte, performent quand je les fais entrer. Maintenant, nous ne devons pas nous endormir, nous sommes encore loin de notre objectif."

Avec un match la semaine prochaine sur le terrain synthétique de Saint-Trond, Berte pourrait bien voir ses performances récompensées par une place de titulaire.