Genk perd le remplaçant parfait de Bilal El Khannouss : il ne reviendra pas en Jupiler Pro League

Bilal El Khannouss, comme Zakaria El Ouahdi et Mehdi Boukamir, vient de remporter la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, avec le Maroc.

De retour en Belgique, le jeune milieu offensif va enfin pouvoir penser à son transfert, lui qui est suivi par de nombreuses équipes européennes et qui va quitter le Limbourg, cet été.

Pour le remplacer, Genk étudie le marché depuis longtemps et avait pisté un joueur prêté en Belgique la saison dernière : Félix Lemaréchal, loué par l'AS Monaco au Cercle et auteur d'une fameuse saison avec l'équipe surprise.

À la Cegeka Arena, le joueur de 21 ans et ancien international U17 français était vu comme le profil parfait. Genk va, cependant, devoir changer de cible.

En effet, le journaliste belge Sacha Tavolieri indique que Félix Lemaréchal va bel et bien quitter définitivement Monaco, mais pour rester en France et rejoindre Strasbourg. Le natif de Tours va signer un contrat de cinq ans avec les Alsaciens, qui ont déboursé huit millions d'euros.

❌🔵 Info #KRCGenk :

🇫🇷 Important target for the Genkies,

Félix Lemaréchal won’t stay in #JPL this summer. French midfielder’s has decided to join Racing Strasbourg who reached an €8M agreement with #ASMonaco.

✍🏼 5 years deal. #mercato #RCSA pic.twitter.com/KzetxuHMg2