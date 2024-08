Une ancienne star de Pro League, proche d'Ivan Leko, est une affaire à saisir

Les supporters du Standard peuvent-ils rêver d'un dernier coup de maître sur le marché des transferts ? Un joueur proche d'Ivan Leko a fait savoir à son club qu'il souhaitait partir.

Ivan Perisic (35 ans) est rentré au pays en 2024, au Hajduk Split. Mais ce retour en Croatie ne se passe pas comme prévu, l'ex-international croate (134 matchs, 33 buts) n'ayant pu disputer que 8 matchs depuis son arrivée en prêt de Tottenham en janvier dernier.

Perisic avait décidé de se relancer à Split après une rupture des ligaments croisés, et avait ensuite annoncé qu'il signait dans son club formateur pour le salaire symbolique d'un euro par mois. Une belle histoire qui ne devrait pas durer.

Gennaro Gattuso, l'entraîneur du Hajduk Split, a en effet annoncé que Perisic souhaitait partir. "Ivan est venu me voir dans mon bureau et m'a dit qu'il voulait partir. Si quelqu'un ne veut pas rester, il a le droit de partir", affirme l'Italien en conférence de presse.

© photonews

" Je lui ai donné la chance de jouer : 20 minutes, 35 minutes, 65 minutes. Si un joueur exprime le désir de partir, cela peut conduire à de mauvaises pensées. Je dois respecter le vestiaire", estime Gattuso. Ivan Perisic pourrait donc relever un dernier défi ailleurs.

Le Standard doit-il tenter le coup ?

On doute que le Hajduk Split fasse payer un montant de transfert pour le légendaire croate, revenu sans demander le moindre salaire. Ivan Perisic peut donc être une opportunité intéressante. Et c'est en Belgique, après tout, que le Footballeur Pro de l'année a lancé sa carrière.

Une période lors de laquelle il a bien connu son compatriote Ivan Leko, qui évoluait à Bruges quand Perisic évoluait à Roulers. Ivan Perisic a ensuite rejoint les Blauw & Zwart juste après le départ de Leko. Il avait ensuite défendu fermement l'actuel entraîneur du Standard lors de l'Opération Mains Propres, assurant qu'Ivan Leko "n'avait rien à voir" avec les accusations dont il faisait l'objet (lire ici).

Cette relation est-elle encore d'actualité en 2024 ? Si oui, on ne serait pas surpris qu'Ivan Leko pense à son compatriote si ce dernier cherchait une porte de sortie et envisageait la Belgique comme solution. Gratuit, il ne devrait pas non plus exiger de salaire mirobolant au vu de sa forme récente. Le Standard doit-il tenter le coup ?