Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Raman - Galarza - Coucke - Said

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Raman - Galarza - Coucke - Said

Mauvaise surprise à Genk : un titulaire de la saison dernière est rentré dans son pays natal pour forcer son départ !

Le mercato de Genk pourrait encore être animé. Plusieurs joueurs devraient encore partir et Dimitri De Condé devra également recruter en compensation. Notamment pour Matias Galarza, puisque l'Argentin n'est pas heureux en Belgique. (Lire la suite)

Charleroi sur la piste d'un nouvel attaquant : un autre club belge intéressé, les Zèbres devront augmenter leur offre

Les Carolos cherchent encore à renforcer leur compartiment offensif, mais ont vu leur première offre refusée pour un attaquant troyen. Un autre club belge surveille la situation. (Lire la suite)

C'est fait : Benito Raman va quitter la Turquie et faire son retour dans un ancien club

L'ancien joueur du Standard, d'Anderlecht et de La Gantoise ne reviendra pas en Belgique, puisqu'il retourne au Fortuna Düsseldorf, club dans lequel il a évolué entre 2017 et 2019. (Lire la suite)