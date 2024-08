Quelles sont les chances de l'Union contre le Slavia Prague ? La réponse de Sébastien Pocognoli, pleine d'espoir

Il n'y a pas l'ombre d'un doute. L'Union peut encore remonter son déficit de deux buts contre le Slavia Prague et se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Mais pour ça, il faudra sortir le match parfait.

L'Union peut-elle encore y croire ? Oui, certainement. Ce mardi soir, les vice-champions devront remonter un déficit de deux buts contre le Slavia Prague pour espérer rejoindre les barrages de la Ligue des Champions.

En conférence de presse, ce lundi, Sébastien Pocognoli a préfacé cette rencontre, avec le même début que mardi dernier, après la défaite. Oui, cette qualification est encore accessible pour l'Union.

"Dès la fin du match, j'ai dit qu'on pouvait encore le faire. On a inscrit un auto-but un petit peu par hasard, je crois au destin et c'est peut-être le signe qu'il faut y croire et tout faire pour remonter ce déficit."

L'Union devra faire un match référence, mais a encore des cartes en main

"Dans le football, avoir deux buts d'avance n'est pas synonyme de qualification, surtout avec le retour à l'extérieur. Il faudra être opportuniste et faire le match parfait."

Malgré des débuts compliqués en championnat, Pocognoli, qui ne manquera pas de match après son exclusion contre Westerlo, y croit. Ces dernières années, l'Union nous a habituée à des scénarios fous. Alors pourquoi pas ?