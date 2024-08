A la recherche de renforts, l'Union et Genk s'intéressent à un joueur...de la Juventus !

Des joueurs révélés à l'étranger ? Ce n'est plus une option depuis longtemps pour les clubs belges. Une fois de plus, la Jupiler Pro League est devenue une compétition de transit, avec de temps en temps de gros prêts.

Malgré tout, il est parfois possible de conclure des accords avec de jeunes talents ou des joueurs qui ne parviennent pas à s'imposer dans leur équipe de haut niveau à l'étranger. Dans cette optique, il y a maintenant le cas de Livano Comenencia de la Juventus Turin.

Jusqu'à l'été 2023, il jouait encore pour le PSV Eindhoven, où il a fait forte impression. Il y évoluait depuis 2011, mais l'été dernier, il a choisi une nouvelle aventure en Italie.

L'Union et Genk sur Livano Comenencia (Juventus)

Là-bas, il n'a pas réussi à s'imposer la saison dernière dans l'équipe première, mais il a réalisé une très bonne saison avec l'équipe réserve de la Vieille Dame. Finalement, il a marqué trois buts et délivré sept passes décisives dans toutes les compétitions.

Cela pourrait le propulser du championnat italien de troisième division (Serie C) plus rapidement que prévu vers le plus haut niveau. Selon diverses sources, il susciterait l'intérêt de nombreux clubs.

L'Union Saint-Gilloise et le KRC Genk aimeraient tous deux l'avoir dans leur équipe. Le joueur a une valeur marchande de 800 000 euros, mais rien n'est encore connu sur le montant d'un éventuel transfert. Il est sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2025.

Au PSV Eindhoven, le milieu de terrain droit était considéré comme un grand talent. Cela lui a alors valu l'attention de nombreux grands clubs - la Juventus Turin n'était certainement pas la seule équipe à le suivre de près.

L'éclosion en Belgique dès maintenant ?

Le problème avec des équipes comme la Juventus est qu'elles recrutent beaucoup de joueurs, puis les prêtent et/ou les placent dans l'équipe réserve. Il est donc parfois très difficile de percer réellement dans un grand club.

Un passage dans le championnat belge pourrait donc être une option plus intéressante pour un joueur de 20 ans. À ce stade de sa carrière, le jeune joueur doit essayer de jouer autant que possible. Qu'il ait du talent ? Toutes les sources néerlandaises contactées sont d'accord sur ce point.