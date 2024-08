Officiel : un Danois de plus à Anderlecht et un renfort d'expérience pour Brian Riemer

Comme annoncé par la presse danoise ce matin, Mathias Jorgensen débarque au RSC Anderlecht. Le Sporting a annoncé la nouvelle ce jeudi soir.

Mathias Jorgensen (34 ans) est officiellement un joueur du RSC Anderlecht. Il débarque de Brentford gratuitement et signe pour une saison chez les Mauve & Blanc, retrouvant Brian Riemer qui avait été son adjoint chez les Bees.

"Zanka", comme on le surnomme depuis ses débuts professionnels (pour savoir pourquoi, lisez notre article présentant Mathias Jorgensen ici), est un renfort d'expérience avec 104 matchs de Premier League pour Brentford et Huddersfield mais aussi des passages au PSV Eindhoven et Fenerbahçe.

Il compte 36 caps en équipe nationale du Danemark et a participé aux Euro 2020 et 2024, ainsi qu'à la Coupe du Monde 2018 où il a été titulaire à deux reprises.

Jorgensen connaît bien quelques anciens Mauves tels que Kasper Schmeichel et Thomas Delaney, mais a aussi évolué à près de 100 reprises avec Ludwig Augustinsson quand il évoluait à Copenhague.

"Dans les années 90, tous les enfants qui aimaient le football connaissaient Anderlecht. C'est une grande opportunité pour moi que de rejoindre un grand club comme le RSCA. J'essaie d'être un leader, de faire en sorte que toute l'équipe joue en bloc et d'aider mes coéquipiers autant que possible", déclare Zanka sur le site officiel du RSCA.