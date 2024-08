🎥 L'inusable Thomas Müller toujours au rendez-vous, le Bayern n'a pas traîné pour les grands débuts de Vincent Kompany

Contrairement au football belge, l'Allemagne fait reprendre les grands clubs dès le début de la saison en Coupe. Si bien que Vincent Kompany a pu coacher son premier match à la tête du Bayern Munich une semaine avant la reprise de la Bundesliga contre Wolfsburg.

Le premier adversaire de l'ère Kompany était le SSV Ulm, une équipe de deuxième division. Vince The Prince a aligné ce qui ressemble à une équipe type mais a tout de même laissé Harry Kane sur le banc.

Titularisé en pointe de l'attaque, Thomas Muller a remercié son nouvel entraîneur de la confiance témoignée en ouvrant le score à la 12e minute, célébrant avec sa rage habituelle.

ūüö®ūüá©ūüá™ GOAL | Bayern Munich 1-0 Ulm |



Thomas Muller scored a first goal of the season

pic.twitter.com/haTfu948Qg