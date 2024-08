L'arbitre trop généreux sur le deuxième but d'Anderlecht ? Besnik Hasi fulmine : "Est-ce que c'est stipulé dans le règlement ?"

Malines n'a pas démérité mais commence la saison avec un bilan de 2 sur 12. Besnik Hasi est donc sur les nerfs en ce début de championnat.

Besnik Hasi était très contrarié de la tournure des événements en fin de première mi-temps, lorsqu'Anderlecht a pris l'avantage sur deux corners : "Le seul danger qu'ils ont créé était sur corners", a-t-il déclaré avec fermeté. "En reconversion, nous étions bien meilleurs. Ils avaient beaucoup de problèmes avec ça", a déclaré l'ancien entraîneur d'Anderlecht.

"Nous les laissons revenir dans le match à travers ces phases arrêtées. Le premier but est survenu après un bloc qui n'a pas été sifflé. Cela se produit de plus en plus. Sur le deuxième, c'est tout simplement de l'amateurisme d'encaisser un tel but en première division".

Malines sous pression

Mais au-delà de la manière avec laquelle Yari Verschaeren et Francis Amuzu ont pu combiner, Hasi ne comprend pas comment l'arbitre a laissé jouer ce corner au-delà du temps additionnel : "Tout d'abord, j'ai trouvé que quatre minutes supplémentaires étaient déjà trop, mais bon... Il y en a finalement eu six. Lorsque j'ai demandé des explications, on m'a répondu 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là...".

"Et est-ce que l'arbitre ne pouvait pas siffler la fin de la première mi-temps parce qu'un corner venait d'être sifflé ? Est-ce dans la règlement ? Honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que non" a-t-il poursuivi.

Toujours aussi volcanique, il n'a pas épargné ses joueurs : "En deuxième mi-temps, nous avions le contrôle. L'occasion de Julien Ngoy (après une mauvaise passe en retrait de Yari Verschaeren, ndlr) aurait dû terminer au fond. Certains changements ont montré quelque chose, d'autres devront en faire plus".