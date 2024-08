Zanka déjà en patron dans la défense d'Anderlecht : "Ça se voit qu'il a joué en Premier League"

Anderlecht a renoué avec la victoire face à Malines. Mathias Jorgensen, dit "Zanka" a déjà disputé son premier match.

Après le partage concédé à domicile contre Louvain, il était important pour Anderlecht de relancer la dynamique. Ce que les Mauves ont fait, non sans difficultés.

Killian Sardella le concède volontiers : "On prend un coup sur la tête avec ce but venu de nulle part. Notre force est de subir, mais on sait tuer le match quand il faut. Le coach m'a demandé de moins monter en deuxième période".

Une défense de plus en plus expérimentée

Le Sporting a notamment pu compter sur une nouvelle arme : "On a marqué deux buts sur phases arrêtées. On les avait beaucoup travaillées pendant la semaine, le travail porte ses fruits et c’est important aussi".

Sardella est également sous le charme de Zanka, la dernière recrue anderlechtoise : "Pour sa première, il a fait un gros match. Ça se voit qu'il a joué en Premier League, cela fait du bien d'avoir un joueur comme lui à nos côtés. Il apporte beaucoup de calme à notre défense".

© photonews

Arrivé jeudi avec le premier Eurostar, le Danois était déjà dans le onze après seulement deux entraînements dans les jambes. Un apport immédiat : "C’est une chouette manière de commencer avec Anderlecht. J’étais un peu stressé mais tout s’en va quand on gagne le match. Je suis vraiment très content pour le club et les gars" explique-t-il.

Pour sa première sous le maillot du Sporting, il s'est même déjà montré décisif avec un assist sur l'égalisation...même si cela aurait pu être un but : " C’est super de commencer comme ça. Mais la prochaine fois j’espère qu’il (Ludwig Augustinsson) la laissera passer parce qu’elle rentrait" rigolait-il.