Le Club de Bruges encore prêt à dépenser plusieurs millions pour renforcer son attaque ?

Au cours des derniers mois, le Club de Bruges avait repéré plusieurs ailiers potentiels. L'un de ces ailiers coûte cher, mais un accord n'est pas encore écarté...

Selon le journal portugais Record, le Club de Bruges aurait jeté son dévolu sur Mohamed Elbachir Belloumi lors de sa recherche de potentielles recrues. Cet Algérien de 22 ans s'est pleinement révélé la saison dernière au Portugal avec Farense.

Ses sept buts et quatre passes décisives étaient des chiffres plus que corrects, étant donné que son équipe se situait dans le ventre mou du classement. À l'exception du poste d'avant-centre, Belloumi peut être utilisé à n'importe quelle position dans le compartiment offensif, même s'il est surtout un ailier droit.

Sur le radar depuis des mois

Le Club n'est pas seul sur la balle, que du contraire. Marseille, Lyon et Parme ont également été cités. Belloumi est sous contrat au Portugal jusqu'en 2027.

Il faudra donc sortir le chéquier. Son contrat comporte une clause permettant son départ pour un montant de 15 millions d'euros. Mais il est peu probable qu'il faille débourser autant pour lui : Transfermarkt estime sa valeur à 4 millions d'euros.

On en a moins parlé de Belloumi ces dernières semaines, mais le journaliste belge Sacha Tavolieri annonce ce lundi que l'accord est toujours possible. Les Blauw & Zwart continuent de montrer de l'intérêt et pourraient donc accélérer en cette fin de mercato...