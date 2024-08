Une lourde sanction attend les supporters de l'Antwerp : "Cela ne peut pas être toléré"

Les supporters d'Anvers qui ont lancé des fusées éclairantes dans le kop du Club de Bruges risquent une lourde sanction. Mais le club lui-même pourrait également être puni.

Après le carton rouge de Denis Odoi, les choses ont dégénéré. Des feux d'artifice ont été lancés depuis le secteur des supporters visiteurs sur le terrain et certains sont également tombés dans le secteur des supporters du Club. Deux personnes ont été touchées.

Le délégué de match a pris en compte l'incident dans son rapport de match et le transmettra à la Chambre Nationale d'Exclusion Civile et au parquet fédéral. Les responsables seront identifiés et recevront une sanction. Une interdiction de stade de 10 ans plane au-dessus de leur tête.

Mais le Great Old peut également être tenu responsable et risque d'être sanctionné. Cela pourrait être une amende, mais aussi plusieurs matchs sans supporters visiteurs. Le nouveau règlement est clair : si un match doit être interrompu, le club encourt trois matchs à l'extérieur sans supporters.

La question est maintenant de savoir si le match a effectivement été temporairement interrompu en raison de ces incidents, car à ce moment-là, le jeu n'avait pas encore repris à la suite du carton rouge d'Odoi, rapporte Het Laatste Nieuws.

"Ce comportement est inacceptable. La sécurité des supporters et des joueurs a été compromise et cela doit être puni. Ceux qui agissent ainsi ne sont pas les bienvenus dans nos stades", a déclaré le CEO de la Pro League, Lorin Parys.