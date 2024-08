Mais qui est Samuel Mbangula, l'ancien jeune de Bruges et Anderlecht qui a pris la Serie A par surprise ?

Samuel Mbangula a épaté son monde ce lundi en étant élu homme du match dès sa première titularisation en Serie A. L'ailier de la Juventus pourrait bien être la révélation belge de la saison !

Au moment de préfacer la saison européenne des Belges, quelques noms revenaient : Zeno Debast, Koni De Winter, Mika Godts, Roméo Lavia, Malick Fofana, Julien Duranville, Stanis Idumbo, Arthur Vermeeren... La liste des jeunes talents à suivre à travers le continent est longue.

Mais le nom de Samuel Mbangula ne revenait pas aussi souvent que certains autres. Et pour cause : il n'avait pas intégré l'équipe A avant cet été et l'arrivée de Thiago Motta aux commandes de la Juventus. Exemple anecdotique mais parlant : pour le site de référence Transfermarkt, Mbangula est toujours avant tout un joueur de la Juventus Next Gen (l'équipe Primavera, qui évolue en Serie C) !

La surprise du chef Motta

Bien vite, cependant, on a compris que Thiago Motta appréciait Samuel Mbangula. L'ailier belge polyvalent (il peut évoluer aux trois postes de l'attaque) a été repris pour la préparation estivale de la Juventus, au contraire par exemple de l'autre talent belge Joseph Nonge qui avait pourtant déjà fait ses débuts en équipe A.

© photonews

Thiago Motta voit en Mbangula l'ailier gauche physique (de par son volume plutôt que son gabarit) et technique qu'il recherche, capable d'amener le danger depuis le flanc ou en rentrant dans le jeu. Des qualités qui avaient déjà séduit le Club de Bruges quand Samuel n'était qu'un "ket" brusseleer de 11 ans.

Bruxelles, Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda (de ses noms complets) y retournera, cette fois à Neerpede jusqu'en 2020 quand il opte pour la Juventus. En U19, Mbangula se fait remarquer avec 12 buts et 5 passes décisives, après une très belle campagne de Youth League en 2021-2022.

Mbangula va devoir confirmer

Motta n'est pas le premier coach de la Juventus à lancer Samuel Mbangula puisque Massimiliano Allegri lui avait déjà offert quelques minutes en 2022 lors d'un match amical. Mais deux ans plus tard, l'international belge U21 est un tout autre joueur, plus développé sur le plan physique notamment - et on sait que Thiago Motta est aussi un coach très exigeant sur le plan tactique.

© photonews

Ce premier match couronné d'un but et d'un assist n'est pas une fin en soi, bien sûr : la concurrence sera grande à la Juventus, et Samuel Mbangula sera attendu au tournant. Il a cependant fait taire les sceptiques et sera suivi avec attention, désormais, en Belgique. Y compris à la fédération, car il ne faudra pas laisser un tel talent hésiter trop longtemps entre les Diables Rouges et les Léopards du Congo...