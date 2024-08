Benito Raman très proche d'un retour en Belgique !

D'abord annoncé au Fortuna Düsseldorf, son ancien club, Benito Raman serait très proche de rejoindre le FC Malines annonce le journaliste Sacha Tavolieri.

Le buteur de 29 ans retrouverait ainsi la Jupiler Pro League après avoir porté les couleurs de Samsunspor en Turquie. L'ancien joiueur de La Gantoise, du Standard et d'Anderlecht, entre autres, devra résoudre le problème d'attaquants que connait

Besnik Hasi et le Kavé connaissent des soucis d'attaquants vu que Lion Lauberbach, le dernier attaquant de pointe du noyau Malinwa, vient de se blesser (absence estimée à trois semaines). Raman serait ainsi un très bon renfort, en attendant un ou deux attaquants supplémentaires.

🔴🟡✅ DONE DEAL

🇧🇪 #KVMechelen now completing Benito Raman deal from #Samsunspor !

🗣️ Been told terms are agreed and the player’s now on his road to #KVM in order to make the deal official. #mercato #süperlig #JPL pic.twitter.com/ZXUA6qdMNI