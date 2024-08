Pierre Dwomoh va quitter l'Antwerp, mais pas pour l'Arabie Saoudite

Le départ de Pierre Dwomoh de l'Antwerp se précise. Le milieu de terrain prêté la saison passée au RWDM ne devrait cependant pas signer en Arabie Saoudite comme cela avait été annoncé.

Pierre Dwomoh (20 ans) va quitter l'Antwerp. De retour de son prêt au RWDM, l'international U21 n'a plus qu'un an de contrat, et le Great Old ne tient pas à le voir partir gratuitement dans un an. Un départ était donc inévitable.

Pendant longtemps, on a cru que Dwomoh rejoindrait l'Arabie Saoudite. Al-Fateh, club où évolue notamment Jason Denayer, avait émis une offre alléchante à Dwomoh (lire ici), qui n'y était pas insensible. Et ce, alors que Jonas De Roeck laissait la porte ouverte au grand talent formé à Genk une fois qu'il aurait retrouvé du rythme.

Mais désormais, c'est vers une destination moins exotique que semble se diriger Pierre Dwomoh. Selon le Nieuwsblad, un accord aurait été trouvé entre l'Antwerp et Watford, en Championship. Le milieu de terrain serait en train d'y passer ses tests médicaux.

L'Antwerp devrait toucher 1 million d'euros pour Dwomoh, soit moins que sa valeur marchande estimée à 2,5 millions.

En tout, Pierre Dwomoh aura disputé 14 matchs seulement pour l'Antwerp, mais a été prêté la saison passée au RWDM et s'y est imposé comme un titulaire important (33 matchs).