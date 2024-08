Malgré la victoire, Brian Riemer est très critique sur la prestation d'Anderlecht : "Nous devons élever notre niveau !"

Anderlecht s'est imposé ce jeudi soir face au Dinamo Minsk (0-1). Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, car la performance des mauves et blancs n'était une fois de plus pas à la hauteur. Brian Riemer en avait également conscience.

Sans Colin Coosemans, le résultat aurait été bien différent. Le gardien a dû intervenir trois fois de manière décisive. Au niveau offensif, c'était en revanche insuffisant. "Nous avons montré trop peu de qualité avec le ballon", a confirmé Riemer à Het Laatste Nieuws. "Si vous voulez déstabiliser de telles équipes, vous devez pouvoir maintenir la pression. Notre niveau doit s'élever pour le match retour, nous pouvons en attendre davantage. Espérons que cette victoire nous boostera." Le capitaine par intérim Ludwig Augustinsson était d'accord avec son entraîneur. Le Suédois a marqué le seul but, son deuxième en deux matchs. La saison dernière, il n'avait pas marqué une seule fois. "Je suis certainement heureux de la victoire, mais je suis moins satisfait de notre performance. Nous avons commis beaucoup d'erreurs techniques. Cela doit s'améliorer, mais en Europe, ce sont toujours des matchs difficiles. Peu importe l'adversaire." Cependant, Augustinsson était content de pouvoir une nouvelle fois être décisif. "Il ne sera pas facile de maintenir cette moyenne. Bien sûr, je suis heureux de pouvoir aider l'équipe de cette manière, mais cela doit s'améliorer. Et je crois aussi que ça s'améliorera. La semaine prochaine, nous jouerons à domicile, espérons devant un Lotto Park plein. Si nous faisons mieux qu'aujourd'hui, nous avons de bonnes chances de nous qualifier."





