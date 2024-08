On y est, enfin : Romelu Lukaku à Naples, c'est fait ! Découvrez les détails du transfert

L'un des dossiers les plus longs de l'été, celui de Romelu Lukaku, va enfin arriver à son terme.

Depuis le début du mercato, l'attaquant des Diables, sur le départ de Chelsea, est lié au Napoli. Toutefois, le club du sud de l'Italie a tout fait pour réduire l'indemnité, attendant aussi le dénouement dans le dossier Victor Osimhen, tandis que les Blues ont tout fait pour l'augmenter.

Cette semaine, les représentants du Napoli se sont rendus à Londres pour discuter des derniers détails du transfert avec les dirigeants de Chelsea, et accélérer les choses. Le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano, révèle qu'un accord final a été trouvé, ce vendredi soir.

Chelsea aurait accepté une offre de 30 millions d'euros, accompagnée de 15 millions d'euros de bonus, pour libérer un Romelu Lukaku qui signerait un contrat jusqu'en 2027, à Naples. On y est, enfin !

🚨🔵 Romelu Lukaku to Napoli, here we go! Verbal agreement in place between clubs.



Chelsea accept €30m fixed fee plus add-ons up to €15m for €45m potential package.



Permanent transfer brokered by Ali Barat for Epic Sports.



Lukaku will sign 3 year deal at Napoli until 2027. pic.twitter.com/Hc0pm21qZl