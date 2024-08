Mis à l'écart, un ex-Anderlechtois pourrait se relancer en Arabie Saoudite

Chancel Mbemba n'a plus d'avenir à l'Olympique de Marseille. Il pourrait se recaser dans le nouvel eldorado du football mondial.

Chancel Mbemba (30 ans) est dans une impasse à l'Olympique de Marseille. Le défenseur congolais avait été placé dans le noyau B du club phocéen, et sa situation a encore empiré quand Mbemba a eu un accrochage verbal virulent avec Ali Zarrak, bras droit du directeur sportif marseillais Mehdi Benatia.

Récemment, on apprenait que l'OM n'allait pas rompre le contrat de Chancel Mbemba, mais se contentait de lui infliger une retenue sur salaire de deux semaines. Mais une chose reste sûre : le temps de l'ex-Anderlechtois sur la Canebière est compté.

Selon Foot Mercato, une porte de sortie pourrait se dessiner pour Chancel Mbemba. Et elle prendrait la forme d'ores et déjà familière d'un pont d'or vers l'Arabie Saoudite.

Le club saoudien d'Al-Ittihad, qui compte dans ses rangs Karim Benzema et N'golo Kanté, entre autres, se cherche en effet un défenseur central. Le dossier pourrait donc progresser dans les jours à venir. Mbemba a encore un an de contrat à Marseille, et sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros.

En attendant, Chancel Mbemba a été convoqué pour les matchs de la République Démocratique du Congo contre la Guinée et l'Ethiopie, en qualifications pour la CAN. Noah Sadiki a également été convoqué (lire ici).