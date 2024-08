🎥 Son départ chahuté du Standard est déjà loin : William Balikwisha en pleine confiance à Louvain

William Balikwisha a quitté le Standard pour Louvain cet été. Il y prend petit à petit ses marques, avec notamment un splendide but marqué face à Westerlo hier.

Entre l'annonce de la résiliation de son contrat au Standard et la recherche d'un nouveau club, William Balikwisha a vécu un été très agité. Mais ses premiers matchs avec Louvain laissent apparaître un joueur en confiance.

Le match d'hier en est un bel exemple, avec cette frappe aussi belle que spontanée qui n'a laissé aucune chance à Sinan Bolat : "Je suis content d'avoir pu marquer, cela a aidé l'équipe. Nous avons joué un bon match. Westerlo a immédiatement mis la pression, mais nous avons rétabli l'équilibre" nous explique-il.

WILLIAM BALIKWISHA D'UNE FRAPPE INCROYABLE !!!

PASSE DÉCISIVE DE EZECHIEL BANZUZI 🇳🇱🇨🇩(2005) !

📽️ @PushGoals pic.twitter.com/A3D0nlLfNu — Football Report (@FootballReprt) August 24, 2024

La rencontre a bien démarré, avec deux buts lors des 20 premières minutes. Mais le score (1-1) n'a plus évolué : "Il était difficile de jouer pendant la deuxième mi-temps avec les fortes pluies. Le terrain est devenu très lourd, tout le monde était fatigué. Il s'agissait de ne pas commettre d'erreur".

Louvain bien en place

"C'était tendu jusqu'à la fin, nous devions rester très concentrés. Je suis satisfait du résultat, nous n'avons pas perdu et donc nous gagnons à nouveau un point. L'ambiance dans le groupe est très bonne. Quand on ne perd pas, il est évident qu'il y a une bonne ambiance". De fait, OHL est toujours invaincu, l'équipe ient d'enchaîner un quatrième partage en cinq matchs.

Balikwisha ne regrette donc pas d'avoir quitté le Standard. "Je me sens bien dans ce club et aussi avec l'entraîneur. L'adaptation se passe en fait très facilement. Il me dit clairement ce qu'il attend de moi".