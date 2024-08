Qui pour le flanc gauche, vers un 5 à la suite pour Kuavita ? Découvrez la composition probable du Standard pour la réception du Beerschot

Ivan Leko va devoir trouver comment animer son flanc gauche, en l'absence des trois titulaires potentiels à cette position. Le Standard devra, contre le Beerschot, reprendre sa marche en avant, et les trois points.

Après sa première défaite de la saison sur la pelouse de Courtrai, le Standard disputera sa cinquième rencontre de championnat, ce dimanche, contre le Beerschot. Et si Ivan Leko semble avoir trouvé ce qui ressemblera à son onze de base, l'entraîneur croate devra, au minimum, réaliser une adaptation sur le flanc gauche, puisque Boli Bolingoli et Souleyman Doumbia sont blessés, en Henry Lawrence suspendu. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Qui pour prendre la place sur le flanc gauche du Standard ?

Auteur de trois clean-sheets et d'une superbe prestation au stade des Éperons d'Or, malgré la défaite, Matthieu Epolo sera, évidemment, reconduit. Avec, devant lui et de droite à gauche, Marlon Fossey, Bosko Sutalo, David Bates, Ibe Hautekiet, et... Pour occuper son flanc gauche, Leko a plusieurs solutions. La plus probable est Ilay Camara, mais le Croate pourrait aussi jouer plus offensivement avec Djukanovic, voire mettre Fossey sur la gauche, et Camara à droite. Une solution qui semble moins probable. Peu de chances, aussi, de voir Calut débuter.

Au milieu de terrain, la question habituelle : qui pour accompagner Aiden O'Neill ? Léandre Kuavita a commencé tous les matchs, mais Sotiris Alexandropoulos se remet en forme, semaine après semaine, et devrait finir par avoir sa place dans le onze. Dès la réception du Beerschot ? Pas impossible, mais le Grec n'est pas monté à Courtrai. Une légère douleur ou méforme ? Difficile d'en savoir plus, pour le moment.

Vers un 5 à la suite pour Léandre Kuavita ?

Devant O'Neill et, disons, Kuavita, le duo sera inchangé. Isaac Price plutôt décalé sur le côté droit, Marko Bulat plutôt sur la gauche, mais deux joueurs devant amener du danger, aussi dans le cœur du jeu, et faciliter les transitions entre la défense et l'attaque. Si les Rouches veulent être plus dangereux, cela passera, aussi, par ses deux joueurs.

Au Guldensporen Stadion, Soufiane Benjdida a eu un rôle plus qu'ingrat. Seule pointe dans une équipe qui subit le jeu, avant de céder sa place avant même le repos, pour compenser l'exclusion de Lawrence. Le Marocain pourrait être reconduit, dans une rencontre qui devrait davantage lui convenir.

La composition probable du Standard : Epolo - Fossey, Sutalo, Bates, Hautekiet, Camara - O'Neill, Kuavita, Price, Bulat - Benjdida.