Leicester attend : Bilal El Khannouss part au clash avec Genk !

Bilal El Khannouss est sur le départ à Genk. La fin de son aventure dans le Limbourg est agitée.

Hier, nous vous rapportions l'offre formulée par Leicester pour Bilal El Khanouss. Une proposition qui s'élèverait finalement à 18 millions (plus un de bonus). Mais la direction de Genk a repoussé l'offre, elle attend plus de son joueur.

Les Limbourgeois attendaient 35 millions pour leur joueur en début de mercato. Ils ont revu leurs exigences à la baisse mais ne comptent pas le brader. Cette intransigeance agace El Khannouss.

Sacha Tavolieri nous informe que l'entourage du Belgo-marocain a demandé à rencontrer le directeur sportif Dimitri De Condé...ce que ce dernier a refusé. De quoi mettre le feu aux poudres.

Ce matin, Bilal El Khannouss serait venu au club pour prévenir son entraîneur et ses coéquipiers qu'il ne prendrait pas part à l'entraînement, et ce jusqu'à ce que le Racing fasse preuve de plus de considération le concernant. Voilà qui n'arrangera pas la situation de Thorsten Fink, qui doit encore composer avec le départ de plusieurs cadres de l'équipe.