Une semaine importante pour la Belgique : le Cercle, Gand et Anderlecht peuvent mettre une grosse pression sur les Pays-Bas et le Portugal

Le Club de Bruges et l'Union savent déjà dans quelle Coupe d'Europe ils évolueront. Le Cercle de Bruges, La Gantoise et Anderlecht sont encore en action, cette semaine, pour se qualifier. Et pour le coefficient UEFA, ce sera terriblement important.

La Pro League n'a rien laissé au hasard, cette saison comme les précédentes, et n'a pas fait jouer le Cercle de Bruges, La Gantoise et Anderlecht avant leur barrage retour de Coupe d'Europe. Une situation qui a laissé Genk sans match, un petit peu ronger son frein, le week-end dernier. La Gantoise s'est imposée 0-1 au Partizan Belgrade, Anderlecht a fait de même contre le Dinamo Minsk, tandis que le Cercle de Bruges a étrillé le Wisla Cracovie, 1-6. Une semaine parfaite pour le coefficient Des excellents résultats pour le coefficient. Envoyer cinq équipes dans les poules de Coupe d'Europe serait une excellente chose pour continuer, avec celui-ci, le très bon travail entrepris depuis deux saisons et, il faut le dire, l'arrivée de la Conference League. L'année dernière, la Belgique a marqué 14.400 points, et 14.200 la saison d'avant. En conséquence, la Belgique est huitième du coefficient européen, et est déjà assurée d'avoir trois équipes en poules avec le Club de Bruges en Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise en Europa League et le Sporting d'Anderlecht, qui serait repêché en Conference League en cas d'élimination surprise contre le Dinamo Minsk. UEFA Au cours des deux prochaines années, la Belgique va perdre des saisons peu rentables (6.000 en 2020-2021, 6.600 en 2021-2022) et pourra ainsi espérer progresser au classement, si évidemment elle poursuit ses performances des deux exercices précédents. Les Pays-Bas, encore loin devant nous, ont déjà perdu un représentant : entrer avec cinq équipes dans les groupes est important pour emmagasiner. Avoir cinq équipes en poules est primordial La semaine dernière, grâce à ses trois victoires, la Belgique a été la meilleure lors de ces barrages aller de Coupe d'Europe. Une semaine dont nos clubs avaient besoin, après la double défaite de l'Union, qui n'a rien rapporté. Le Cercle de Bruges a contribué avec trois victoires et un partage, tout comme Gand avec ses quatre succès et son partage. La semaine dernière, Anderlecht a inscrit ses premiers points depuis deux ans. Anderlecht rapporte ses premiers points au pays depuis 2 ans ce soir, en attendant beaucoup de belles autres prestations 💜🤍 Anderlecht rapporte ses premiers points au pays depuis 2 ans ce soir, en attendant beaucoup de belles autres prestations 💜🤍 pic.twitter.com/Gs7MnOoavb — Data sport Belge (@Huart8Huart) August 22, 2024 Cela fait 9.000 points au total, sans compter le bonus du Club de Bruges pour la Ligue des Champions, qui vaut 6.000. Vous aurez rapidement fait le calcul, 15.000, divisé par le nombre d'équipes belges engagées, ce qui fait un total de 3.000 points pour le coefficient national. Plus que jamais, compter cinq clubs en poules est important.