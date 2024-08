Jean Kindermans est cash : "Non, je n'ai pas quitté Anderlecht... parce que ce n'était plus mon Anderlecht"

Jean Kindermans a quitté Anderlecht pour l'Antwerp. Son départ a provoqué beaucoup de remous, mais l'ancien responsable de la formation des jeunes du Sporting ne s'en émeut pas.

Jean Kindermans assure ainsi que son départ n'a pas été pénible malgré ses attaches avec Anderlecht et Neerpede. "En fait, pas vraiment", indique-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Pour une raison simple. Je n'ai pas quitté Anderlecht. Quand je suis parti, ce n'était plus mon Anderlecht".

Pour l'ancien directeur de Neerpede, le RSCA avait perdu son lustre et son âme. "J'ai été habitué à jouer le titre tous les deux ans, participer à la Youth League, amener les meilleurs jeunes joueurs en équipe première. Je sais aussi que quand de nouvelles personnes arrivent, elles apportent de nouvelles orientations. Mais bon, je n'ai pas à m'en préoccuper maintenant", relativise Kindermans.

Jean Kindermans a été accusé de travailler de manière dépassée et de négliger les sacro-saintes "data". "Regardez mon bilan, le nombre de jeunes joueurs que nous avons découverts et qui ont atteint l'équipe première, l'équipe nationale et les grands championnats européens."

"Regardez les montants des transferts de Doku, Sambi, Debast et bien d'autres. C'est apprécié au-delà des frontières. Et puis il y a des gens qui remettent cela en question. On ne peut pas se défendre contre ça", regrette-t-il.

Concernant sa relation avec le président Wouter Vandenhaute, Jean Kindermans n'a pas grand chose à dire. "Il n'y avait pas de relation. Nous n'avons donc pas non plus eu de disputes", indique-t-il, tout en précisant qu'il pourrait bien un jour écrire un livre racontant sa carrière.

De nombreux anciens joueurs ont exprimé leur soutien au moment de son départ. "J'ai été impressionné. Tu ne serais pas humain si ce n'était pas le cas. Mais sais-tu ce qui m'a le plus réjoui ? C'est que j'ai également reçu du soutien de personnes extérieures au football. Jacques Borlée m'a appelé pendant 27 minutes depuis l'Afrique du Sud où il était en stage", conclut Jean Kindermans.